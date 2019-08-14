MLB》史上第一人！德弗斯單場6支6寫紀錄 紅襪延長賽氣走印地安人

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今繼續作客印地安人，除王牌塞爾（Chris Sale）寫下2000K的里程碑外，三壘手德弗斯（Rafael Devers）單場6支6、包含4支二壘安打，也是大聯盟新猷，紅襪在延長賽靠著布雷德利（Jackie Bradley Jr.）的陽春砲，以一分之差氣走印地安人，報了昨天被說再見的一箭之仇。

布雷德利在延長賽擊出陽春砲，幫助紅襪險勝印地安人。（法新社）

印地安人先發投手克萊文傑（Mike Clevinger）此役表現不甚理想，主投4.2局被敲11支安打、失4分，不過印地安人靠著連三天開轟的山塔納（Carlos Santana）帶動攻勢、逐漸逼近對手，明星游擊手林多（Francisco Lindor）在7局下先敲一支帶有兩分打點的二壘安打追到只剩1分差，9局下繼續補上一支二壘安扳平戰局，不過他卻在盜三壘的時候捕手抓到、黯然出局，結束大好的得分機會，也將比賽逼入延長賽。

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10局上1出局，紅襪中外野手布雷德利扮演致勝英雄，相中印地安人投手威特葛倫（Nick Wittgren）一顆變速球，一棒再超前比數。紅襪在10局下半派出凱許納關門，他雖然一上來又被山塔納敲安，不過最後連送兩K，收下自己生涯第一次救援成功。

而此役紅襪表現最出色的打者莫過於德弗斯、他全場6支6、敲出4發二壘安打，是大聯盟史上新紀錄，同時他也進帳3分打點，打擊率來到0.325。

德弗斯今寫下大聯盟新猷。（法新社）

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