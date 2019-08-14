MLB》世界大賽「預言組合」再現？ 洋基、道奇率先80勝

道奇和洋基率先達陣聯盟80勝。（資料照，USA TODAY Sports、歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基和道奇今天都贏球，雙雙成為聯盟首支80勝隊伍，歷史上曾發生2次相同情況，那2年的世界大賽對戰組合，都是洋基對道奇。

洋基今天繼續拿金鶯開刀，拉梅修（DJ LeMahieu）首局首球就開轟，新王牌傑曼 （Domingo German）先發7局飆7K僅2責失，洋基以8：3贏球，成為美聯本季首支勝球隊，傑曼為大聯盟本季首位16勝投手。

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而道奇也拿馬林魚進補，扛出6轟以15：1大勝，全隊15安有13支是長打，為2006年後隊史首見，也是現代棒球首支單場得到15分、但只有2支一壘安打的球隊，大比分寫意贏球，是國聯本季第1支80勝隊伍。

MLB stats推特指出，洋基和道奇是本季首支80勝隊伍，這在1947年和1953年球季也發生過，當時道奇還在布魯克林，那兩年洋基和道奇都在世界大賽交手，兩次都是由洋基奪冠。

The @Yankees and @Dodgers are the first teams to 80 wins …



This has happened twice before （1947 & 1953）. Both times, they played each other in the #WorldSeries.



（h/t: @Joelsherman1） pic.twitter.com/JY4vH5h9NR — MLB Stats （@MLBStats） August 14, 2019

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