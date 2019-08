MLB》世界大賽「預言組合」再現？ 洋基、道奇率先80勝

道奇和洋基率先達陣聯盟80勝。(資料照,USA TODAY Sports、歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基和道奇今天都贏球,雙雙成為聯盟首支80勝隊伍,歷史上曾發生2次相同情況,那2年的世界大賽對戰組合,都是洋基對道奇。

洋基今天繼續拿金鶯開刀,拉梅修(DJ LeMahieu)首局首球就開轟,新王牌傑曼 (Domingo German)先發7局飆7K僅2責失,洋基以8:3贏球,成為美聯本季首支勝球隊,傑曼為大聯盟本季首位16勝投手。

請繼續往下閱讀...

而道奇也拿馬林魚進補,扛出6轟以15:1大勝,全隊15安有13支是長打,為2006年後隊史首見,也是現代棒球首支單場得到15分、但只有2支一壘安打的球隊,大比分寫意贏球,是國聯本季第1支80勝隊伍。

MLB stats推特指出,洋基和道奇是本季首支80勝隊伍,這在1947年和1953年球季也發生過,當時道奇還在布魯克林,那兩年洋基和道奇都在世界大賽交手,兩次都是由洋基奪冠。

The @Yankees and @Dodgers are the first teams to 80 wins …



This has happened twice before (1947 & 1953). Both times, they played each other in the #WorldSeries.



(h/t: @Joelsherman1) pic.twitter.com/JY4vH5h9NR