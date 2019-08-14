MLB》道奇老將馬丁客串投球太威 美網友喊扛終結者（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場以15：1打趴馬林魚，比賽最後一個半局，道奇還派出36歲老將馬丁（Russell Martin）客串後援，他投1局無失分，輕鬆關門。馬丁本季三度以投手身分登板，都沒有失分，防禦率仍是完美的「0」。有美國網友打趣說，馬丁可以擔任道奇終結者了。

本職為捕手的馬丁，此戰沒有先發，直到7局下才接替守三壘。道奇全場15安包含6轟攻下15分，打完9局上已經取得15：1的大幅領先，9局下道奇因此派馬丁客串投球，這是他自美國時間6月26日之後，再度登板投球；此外，道奇也把投手寇拉瑞克（Adam Kolarek）派去守一壘。

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道奇老將馬丁客串投球。（法新社）

馬丁被首名馬林魚打者庫柏（Garrett Cooper）敲安，他讓卡斯楚（Starlin Castro）敲飛球出局，再用77.2英哩曲球讓拉米瑞茲（Harold Ramirez）敲雙殺打，成另類三上三下，馬丁輕鬆關門。

此戰馬丁投1局用11球有9顆好球，被敲1安無失分，最快球速為90.6英哩，本季三度在大聯盟登板投球，防禦率仍是完美的「0」。

有美國網友打趣說，「馬丁應該是球隊新終結者」、「馬丁是非常棒的後援投手」。還有網友開玩笑說，馬丁比道奇終結者簡森（Kenley Jansen）還要猛。

道奇老將馬丁客串投球，後援1局無失分。（法新社）

道奇老將馬丁客串投球。（美聯社）

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