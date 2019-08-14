MLB》專打分區龍頭！ 諾瓦對太空人完投9局0責失摘勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕主場對太空人雙重賽第2戰，白襪老牌先發諾瓦（Ivan Nova）繼續遇強則強，完投9局只挨4安無責失分，一度連續解決16名打者，率白襪以4：1擊敗太空人，避免單日兩敗，本季第2度完投的諾瓦獲本季第8勝，近5場先發狂摘4勝。

諾瓦今年常對分區排名第一的強隊先發，但他對國聯中區第一的小熊10.2局1責失，對美聯中區第一的印地安人21局5責失，今天賽前唯一一次與太空人交手，諾瓦先發7局失3分優質先發摘勝，他表示也不知道為何，對到強隊常常投得特別好。

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「我也不知道為什麼，但願我對每個人都能投得很好，但我也不知道，我總是對到那種強隊，很有挑戰性，但當你知道你做得到的時候，你不會在意。如果你能有好表現、投出好比賽，那對手是誰都沒差了。」諾瓦說。

諾瓦對太空人完投9局0責失。（美聯社）

諾瓦賽後將好表現歸功於，他與投手教練、牛棚教練和隊友羅培茲（Reynaldo Lopez）一起討論，修正他過快的投球機制，控球獲得極大改善。此役他用104球完投9局，只被擊出4支安打，3局上因隊友守備失誤丟掉1分非責失，全場製造9次滾地球出局，一度讓太空人強打部隊連16上連16下，送出3K沒有保送。

太空人今天本來要由「王牌三重奏」之一的柯爾（Gerrit Cole）先發，但柯爾在賽前練習時出現右大腿不適，臨時取消先發，由牛棚投手迪文斯基（Chris Devenski）緊急接手代班，照常登板的諾瓦投出生涯第10次、本季第2次完投，近37局防禦率僅0.49，5場先發狂摘4勝。

諾瓦生涯第10次完投比賽，本季第2次。（USA TODAY Sports）

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