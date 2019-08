NBA》尷尬了！聯盟總裁手機號碼遭外流 兇手竟是金塊菜鳥

波特。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕尷尬!NBA總裁席佛(Adam Silver)手機號碼、信箱竟然意外遭曝光,而美媒報導讓席佛個人資訊外流的「兇手」,竟是丹佛金塊的二年級菜鳥前鋒波特(Michael Porter Jr.)。

《Yahoo Sports》記者楊恩(Ryan Young)稍早報導,金塊菜鳥波特今天在個人社群網站的Snapchat Story上傳與席佛開會的照片,沒想到照片上不但有席佛的Email信箱、辦公室號碼,甚至還有他的手機號碼,雖然波特很快就把照片刪除,不過顯然為時已晚,被眼尖的網友們截圖保存下來。

波特原本預期會是2018年選秀狀元大熱門,想不到因為椎間盤突出傷勢影響,大學賽季幾乎沒有出賽,選秀最後也掉到第14順位被金塊挑中,然而他在被選進球隊後又因為背部傷勢二度動刀,直到今年才有機會回到球場打球,沒想到波特在與球隊練習時拉傷左膝,夏季聯賽也無法上場。

而有網友試著傳簡訊到席佛曝光的手機號碼,調侃他要最好告訴波特不要在Snapchat洩露他的資訊時,還收到疑似他本人的回覆:「謝謝,我會的。」

