NBA》尷尬了！聯盟總裁手機號碼遭外流 兇手竟是金塊菜鳥

波特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尷尬！NBA總裁席佛（Adam Silver）手機號碼、信箱竟然意外遭曝光，而美媒報導讓席佛個人資訊外流的「兇手」，竟是丹佛金塊的二年級菜鳥前鋒波特（Michael Porter Jr.）。

《Yahoo Sports》記者楊恩（Ryan Young）稍早報導，金塊菜鳥波特今天在個人社群網站的Snapchat Story上傳與席佛開會的照片，沒想到照片上不但有席佛的Email信箱、辦公室號碼，甚至還有他的手機號碼，雖然波特很快就把照片刪除，不過顯然為時已晚，被眼尖的網友們截圖保存下來。

請繼續往下閱讀...

波特原本預期會是2018年選秀狀元大熱門，想不到因為椎間盤突出傷勢影響，大學賽季幾乎沒有出賽，選秀最後也掉到第14順位被金塊挑中，然而他在被選進球隊後又因為背部傷勢二度動刀，直到今年才有機會回到球場打球，沒想到波特在與球隊練習時拉傷左膝，夏季聯賽也無法上場。

而有網友試著傳簡訊到席佛曝光的手機號碼，調侃他要最好告訴波特不要在Snapchat洩露他的資訊時，還收到疑似他本人的回覆：「謝謝，我會的。」

HE JUST RESPONDED TO ME LMAOOOO pic.twitter.com/dEGFQU8AxX — Semi （@Semi_Swoljeleye） August 13, 2019

NBA總裁席佛。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法