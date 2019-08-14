韓職》球不彈了？ KBO全壘打數銳減 今年恐無40轟大砲

朴炳鎬。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕韓國職棒（KBO）今年換球後，全壘打數大幅下降，目前全壘打最多的選手是SK飛龍洋砲羅梅克（Jamie Romak），但也只有23轟。《韓聯社》報導，照目前的開轟速度，韓職有可能自2006年之後再度出現單季無30轟的砲手。

目前韓職全壘打排行榜首位是SK飛龍洋砲羅梅克，以23轟居聯盟第一。同為SK飛龍的本土砲手崔廷、Kiwoom英雄隊洋砲山茲（Jerry Sands）、Kiwoom英雄隊朴炳鎬都是22轟。

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《韓聯社》報導，去年同期，羅梅克當時就有36轟，整季敲43轟。上季全壘打王是斗山雄金宰煥的44轟。朴炳鎬和小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）去年都繳出43轟，但小羅哈斯目前僅18轟；去年整季有5名打者至少40轟，有10名長打者至少30轟。

KBO今年引進相較「不彈」的球，改善「打高投低」的現象。《韓聯社》認為，今年可能沒有40轟大砲外，連30轟都是挑戰。

SK飛龍洋砲羅梅克。（資料照，法新社）

SK飛龍還剩下33場比賽，羅梅克有機會達到30轟；曾奪得四度全壘打王、單季最多52轟的朴炳鎬，其所屬的Kiwoom英雄隊還有32場，也有望達成30轟。《韓聯社》指出，朴炳鎬今年曾因手腕、背部、膝蓋傷勢，缺陣22場比賽。

韓職自2015年開始，單季打144場比賽，過去4年的全壘打王至少都有40轟，韓職上一次全壘打王不到30轟是2006年，當時李大浩在122場比賽中敲出26轟，奪得全壘打王。

此外，去年同時間，全聯盟10支球隊都至少敲100發全壘打，但今年至今，還沒有球隊的團隊全壘打數超過百轟。三星獅、NC恐龍的團隊全壘打數都是99轟，並列第一。

崔廷。（資料照，美聯社）

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