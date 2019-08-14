辛辛那提網賽》大秀雙手反拍絕妙小球 費爸直落二寫意晉級（影音）

Analyze and improvise... @rogerfederer with a nifty two-handed volley to save a break point at #CincyTennis pic.twitter.com/q95JLWC4IH — Tennis TV （@TennisTV） 2019年8月14日

〔體育中心／綜合報導〕與喬科維奇（Novak Djokovic）一樣是自溫網後再次回歸賽場的瑞士前球王費德爾（Roger Federer），今天在辛辛那提公開賽32強直落二擊敗阿根廷選手隆德羅（Juan Ignacio Londero）順利晉級。而第二盤面臨破發點時，他一記網前放小球，罕見地使用了雙手反拍，被媒體大讚是「絕妙好球」。



費德爾今天打得十分強勢，一開賽就率先破發、取得3：0領先，接著繼續乘勝追擊，沒有給對手太多機會，第一盤只花了22分鐘就順利以6：3拿下。

雙方在次盤以2：2平手時因為雨勢關係比賽曾一度暫停，將近1個小時後兩位選手回到場上再戰，費爸很快就靠著對手的雙發失誤率先破發，並在下一局自己面臨破發點時使出一記絕妙的網前雙手反拍放小球，驚險化解危機，最後第二盤他就以6：4輕鬆拿下。

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名列第3種子的費天王下一輪對手將是同胞好手瓦林卡（Stan Wawrinka）與俄羅斯小將盧柏列弗（Andrey Rublev）之間的勝方，費爸將尋求在這項賽事的第8座冠軍。

費德爾直落二輕取阿根廷好手、順利晉級。（美聯社）



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