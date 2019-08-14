MLB》大谷翔平連敲二壘、三壘打 跑出第10盜全隊最多（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使大谷翔平連4場敲安！今天對海盜首打席就敲二壘打，單場5支2都是長打，貢獻2分打點，還跑出本季第10次盜壘成功，連兩季都有雙位數盜壘和全壘打紀錄，但天使牛棚和守備再度出包，以7：10遭海盜逆轉，近12戰苦吞第10敗。

大谷翔平續扛先發三棒指定打擊，首局就敲出二壘安打，打回天使第1分，天使單局打了8人次，取得3：0領先，2局下2出局再度輪到大谷，他在2好1壞時掃出左外野三壘安打，進帳今天第2分打點，天使4：0領先。

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然而攻守交換後，天使守備再度出包，先是外野手出現接球瑕疵，讓海盜趁亂跑回1分，球回傳內野後，投手坎寧（Griffin Canning）轉傳二壘失誤傳高，讓海盜輕鬆再添一分，攻占二三壘後追加二壘安打，海盜追成一分落後。

5局上天使換投，牛棚接手再度放火，柯爾（Taylor Cole）登板連4棒挨打，包括一支追平陽春砲，還有一支超前二壘打，2出局後又被敲安，被海盜7：5反超前。海盜接著連3局得分，開轟擴大到10：5領先。

慘遭逆轉的天使攻守不振，9局下才重啟攻勢，開局安打和保送攻占一二壘，無人出局輪到大谷翔平打擊，他第一球就出棒擊成內野滾地球，靠野手選擇上壘，接著發動盜壘成功，本季第10盜出爐為全隊最多，但天使最後只打回1分，擊出再見雙殺結束比賽。

大谷翔平連敲二壘、三壘打。（法新社）

天使此役發生2次守備失誤，明星中外野手楚奧特（Mike Trout）罕見成為其一，3名後援全部失分，柯爾僅投0.2局挨5安責失4分，吞下本季第4敗，守備和牛棚再度出包，近12戰狂輸10場。

大谷翔平今天5支2都是長打，前2打席分別擊出二壘安打和三壘安打，打回天使前2分，連4場有安打，今天跑出第10盜為天使隊上最多，本季累積15轟10盜，大聯盟生涯前2年都有雙位數盜壘和全壘打紀錄。

大谷翔平單季第10盜，為天使隊最多。（USA TODAY Sports）

大谷翔平連2年都有雙位數盜壘和全壘打。（法新社）

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