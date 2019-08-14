中職》桃猿「辣蜜趴」 LamiGirls首任隊長小帆回娘家

Lamigo桃猿球團表示，LamiGirls最強祭典「辣蜜趴」，將邀請四位前LamiGirls小帆、采依、小咪以及大米回到全猿主場辦見面會。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿球團今天表示，LamiGirls最強祭典「辣蜜趴」將在8月17日（六）、18日（日）登場。LamiGirls成軍九年最大回饋祭將準備辣蜜十二滴回饋10號隊友，第十二滴蜜「辣蜜想念你」專案邀請四位前LamiGirls小帆、采依、小咪以及大米回到全猿主場辦見面會，懷念想念10號隊友來互動！

桃猿球團說明，小帆在2013年入團，也是LamiGirls有隊長制以來的第一任隊長，是成功推動全猿主場的重要LamiGirls成員；采依畢業於國立台灣藝術大學美術系，當了6年正式的美術老師，不過2015年辭去大家認為很穩定的教職工作，擔任球場應援從事表演，是「獨一無二的閃爍」成員。

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桃猿球團說，LamiGirls在2016年海選時選進「小咪」林珮珊，高人氣的小咪連出兩張LamiGirls單曲，成為當時球迷朋友的最愛；現在擔任空姐的大米在2014年透過大江海選加入LamiGirls，不過因為考取華航空服員，在2015年離開桃猿，專心從事空服工作，如今也受邀回到桃園看看10號隊友。

四位學姐將在8月18日（日）賽前將在LamiGirls簽名會前15：00至15：30於大廳前舉辦見面會，看看老朋友、看看10號隊友，聊聊近況，一起為辣蜜趴加油！

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