MLB》升上防禦率飆破7的投手遭質疑 網友狠酸「金鶯不意外」

How did this guy get promoted from the minors? pic.twitter.com/oUIcmvn6HN — Eric Hubbs （@BarstoolHubbs） 2019年8月14日

〔體育中心／綜合報導〕金鶯隊今升上小聯盟投手薛菲德（Chandler Shepherd），讓他完成在大聯盟的初登板，不過由於在轉播畫面上秀出的小聯盟成績實在太過難看，也引發眾人質疑為什麼會將他升上來，很多網友更嘲諷「因為是金鶯隊」、「反正也是到另一支3A球隊而已」。

大聯盟專欄寫手哈伯斯（Eric Hubbs ）今就推特貼出薛菲德在3A的成績，並問「為什麼他可以被升上來？」薛菲德今年在小聯盟出賽19場、寫下1勝10負、防禦率7.22的成績，他在81局的投球裡，被打了116支安打，但三振能力不錯，總共送出了87K。

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哈柏斯的問題迅速得到回響，有網友指出答案很簡單，因為他是在金鶯隊，更有人指出現在戰績低迷的金鶯只是需要一名投手而已，還有人狠酸「我覺得他比較像被下放。」

不過薛菲德在大聯盟的表現似乎更優於小聯盟，今天在5局下接替上場中繼，面對兇殘的洋基打線主投4局被敲出5支安打、僅失1分，有2次三振、3次保送，防禦率2.25。

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