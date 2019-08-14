足球》足協與國體大合作 打造國家隊北部集訓基地

足球協會與國立體育大學達成國家隊訓練基地合作協議，今舉行簽署備忘錄記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕足球協會與國立體育大學達成國家隊訓練基地合作協議，今舉行簽署備忘錄記者會，正式建立合作關係，讓各級代表隊組訓時能不再流浪，也盼透過整合雙方資源，給予國家隊最好的照料。

透過體育署署長高俊雄的幫忙，足協與國體大正式合作，足協理事長邱義仁感嘆，「坦白說，國家隊真的很可憐，過去總是不斷流浪，沒有固定的訓練基地。」

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不過，此次雙方簽訂協議，讓國家隊在北部有固定訓練場地，特別是國體大有2面足球場，人工草皮球場隨時提供國家男、女隊練球，之後天然草皮修復後也能使用，但即將開始的世界盃亞洲區資格賽集訓還是會以高雄左訓為主。

此次計畫也有產學合作的意義，透過國體大的運動行銷、賽事轉播，場地設施管理與維護及運動科學的交流，讓選手得到更多照料，也能讓學校培育專業人才，發展台灣足球產業。

足協秘書長方靖仁也特別提到，國體大週邊也有合作的飯店，屆時若在此集訓，也曾請餐廳製作國家隊的菜單，讓選手在備戰時得到最完善照料。

足球協會與國立體育大學達成國家隊訓練基地合作協議，今舉行簽署備忘錄記者會。圖左為理事長邱義仁、右為國體大邱炳坤。（記者吳孟儒攝）

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