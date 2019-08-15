克蕭力拚第12勝 今日賽事預告與轉播

克蕭先發對戰馬林魚。（資料照，今日美國）

大聯盟今有兩場轉播，國連龍頭道奇作客邁阿密繼續進行系列戰，昨日道奇全隊掃15安打，以15：1痛宰馬林魚，今推出王牌左投克蕭（Clayton Kershaw），他目前戰績11勝2敗，防禦率2.77；馬林魚則由赫南德茲（Elieser Hernandez）先發掛帥。

另一場由費城人在自家主場迎戰小熊，推出隊中勝投王諾拉（Aaron Nola）捍衛主場，他目前戰績10勝3敗，防禦率3.67；小熊則由海默斯（Cole Hamels）先發登板。

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日職同樣有兩場轉播，首先是樂天在主場迎戰太平洋聯盟龍頭軟銀，昨天樂天以3：12慘敗，台灣投手宋家豪並沒有上場，今天有望中繼登板。另外一場則是羅德與日本火腿交手，繼續進行系列戰，不過陳冠宇昨日遭下放二軍，無望與「大王」王柏融對決。

中職今日僅一場比賽，由富邦悍將作客Lamigo桃猿，在桃園球場進行系列賽第二戰，昨天暴力猿打線掃出16安灌進11分擊敗富邦，今天悍將推出包林傑先發登板，猿隊則由尼克斯掛帥先發。

MLB

07：00 小熊 vs. 費城人 FOX體育、FOX體育3台

07：00 道奇 vs. 馬林魚 民視

日職

16：00 軟銀 vs. 樂天 FOX體育

17：00 羅德 vs. 日本火腿 FOX體育2、3台

中職

18：35 富邦悍將 vs. Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

地點：桃園棒球場

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