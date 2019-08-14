菁英盃籃球》能仁家商新隊長游艾喆 要憑自己實力再拿冠軍

能仁家商新隊長游艾喆（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／花蓮報導〕第16屆花蓮菁英盃全國籃球錦標賽今在德興體育館點燃戰火，107學年度HBL高中聯賽男子甲級冠軍能仁家商，即使面臨多達8名高三主力畢業，仍期待靠著「雙劍客」游艾喆、王凱裕攜手挑戰2連霸，游艾喆也希望揮別傷痛，憑自己實力打下冠軍。

來自宜蘭南澳、雙親皆是泰雅族的游艾喆，從高一就備受期待，不過他在上季HBL卻因左腳「瓊斯骨折」，從12強複賽階段就一路高掛免戰牌，他表示，「雖然球隊拿冠軍，但這座冠軍好像跟我沒太大關係，希望自己能在高三健康出賽，目標就是拿一座屬於自己的冠軍。」

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能仁家商新隊長游艾喆（記者林岳甫攝）

游艾喆今日面對勁敵南湖高中，稱職扮演進攻發動機，也是球隊以70：69險勝的功臣。不過，他目前腳傷並未痊癒，偶有不舒服況狀出現，只能選擇減少訓練量、上場時間，預計下週三至醫院進行X光檢查。

有趣的是，游艾喆會走上籃球路全因過去就讀宜蘭高中的哥哥游家喆，不過哥哥高中生涯並沒有機會踏進台北小巨蛋4強舞台，而游艾喆已兩度進軍小巨蛋，他笑說，「我希望明年賽季能再次前進小巨蛋，如果媽媽屆時不好意思陪我進場，哥哥就是我的第二選擇。」

能仁家商新隊長游艾喆（記者林岳甫攝）

能仁家商新隊長游艾喆（記者林岳甫攝）

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