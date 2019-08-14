中職》伍鐸週五期末考 悍將新洋投自評準備好了

富邦悍將洋投班華德（左）、伍鐸。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕富邦悍將新洋投班華德隨隊一軍，今現身桃園棒球場，並進牛棚練投約15球，他表示，只要接到通知，隨時準備好在一軍先發出賽。

悍將洋投伍鐸在11日被中信兄弟轟出3發全壘打，成為彈力球年（2016）後首位單季挨20轟的投手，防禦率5.26。即便過去4年在台灣表現穩定，對於競逐下半季的富邦來說，不得不考慮由班華德接替的可能。

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總教練陳連宏表示，伍德今年投得比較掙扎，制度上也不能只讓他下二軍調整，預計週五（16日）再投一戰觀察看看。至於班華德，鑼總認為整體狀況還可以，將從現有4位洋投挑選3位作為本季最終洋投名單。

班華德在二軍出賽2場，首戰因球數限制投4.2局掉2分，次戰對兄弟投6局飆8K，掉3分責失。他自評，四種球路都能夠搶到好球數，強度已接近一軍水準。

對於中職打者印象，班華德說有耳聞進攻很積極，特別是桃猿隊，打者即便球數領先還是會積極進攻，「投手能做的就是積極搶好球，提升決勝球的品質。」

班華德也說，越來越適應台灣的氣候，雖然炎熱，只要不忘灌水，讓投球手保持乾燥即可，而台灣食物大致上可接受，唯獨海鮮不吃，主因是家鄉堪薩斯在內陸，沒有吃海鮮的習慣。

富邦悍將新洋投班華德。（記者陳志曲攝）

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