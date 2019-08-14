中職》恰恰花蓮最終戰 王光輝暌違15年進場看球

彭政閔的花蓮最終戰，王光輝暌違15年進場看球。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／花蓮報導〕「恰恰」彭政閔日前曾表示，老大（王光輝）引退賽是他最難忘的花蓮比賽，而今天彭政閔的花蓮最終戰，王光輝引退後首度進到花蓮球場看例行賽，王光輝說：「恰恰幫我在引退賽拿到單場MVP，他在花蓮的最後1場比賽，我不來說得過去嗎？」

2004年6月26日兄弟象安排王光輝在家鄉花蓮進行引退賽，當時已經以教練工作為主的王光輝久違先發擔任第4棒。王光輝表示，第1打席好像被三振，第2打席恰恰在一壘，他打出右外野飛球，以為是界外球沒有全力跑壘，但是恰恰從一壘直闖本壘攻下超前分，讓他打下勝利打點並得到MVP，引退賽有最完美的結果。

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彭政閔加盟兄弟象時，王光輝已開始兼任教練，王光輝表示，當時恰恰的一壘守位和蔡豐安重疊，上場機會遭到壓縮，有一次恰恰跟他說：「大老，我想打球。」打球要有位置啊！因為恰恰的速度還不錯，於是他向總教練林易增建議，讓恰恰上場守外野，沒想到恰恰第1次守外野就失誤，害他被老闆罵，但是恰恰很快適應了外野，還拿過3次金手套，打擊也開始發揮，扛起兄弟第4棒，成就比他這個前任第4棒高很多，目前真的還看不出來有誰能成為第2個恰恰。

彭政閔季後將引退，今天是他的花蓮最終戰。（記者林正堃攝）

王光輝。（記者林正堃攝）

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