中職》連2戰扛首棒 楊晉豪：去年給自己太大壓力

富邦悍將楊晉豪。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕飽受髖關節相關病史影響，悍將隊20歲楊晉豪固然頂著第一指名光環，在職棒起步卻非一帆風順，經過去年養傷沈潛，他學會不跟同期站穩一軍的選手比較，放下壓力，掌握眼前機會。

悍將隊三壘手蔣智賢因傷下二軍，11日叫上楊晉豪，連續2戰都讓他擔任三壘開路先鋒。即便最熟悉防區是二壘，楊晉豪說，「好不容易有機會，你不能說你不會，就是要盡全力把它補好、練好，反正就是傳、接球，不用特別去想什麼。」

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楊晉豪從國小就有髖關節移位症狀，2017年進職棒以來發作2次，去年特別頻繁，他認為主要跟高中和職棒的強度落差有關，靠訓練加強過後，從上次痊癒到現在就沒再復發。

身穿23號的楊晉豪，在11日彭政閔天母最終戰擔任睽違已久的先發，在生涯第5戰繳猛打賞，三壘守備滴水不漏，還有美技演出，今對桃猿也扛三壘開路先鋒。

楊晉豪認為，今年最大改變不是球技，而是心態。去年飽受傷痛之際，同梯狀元兼高苑同學廖健富逐步站穩一軍。他坦言，「看到同學都已經爬起來了，自己也會急，給自己蠻大的壓力。」

楊晉豪說，今年就慢慢來，猛打賞不需要太開心，打不好也不用太難過，保持平常心，「有些東西不是我能決定的，那沒辦法控制的東西就盡全力就好。」

富邦悍將楊晉豪。（記者陳志曲攝）

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