日職》栗山監督這調度太無情！ 日本球迷大怒灌

滿壘時被換代打，第四棒清宮幸太郎一臉哀戚。（取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨以4：9不敵羅德，苦吞本季最長8連敗，比賽中監督栗山英樹對20歲大物新秀清宮幸太郎的一次調度，遭日媒直言是「屈辱」、「無情」，更引發日本球迷怒灌。

由於主砲中田翔手傷下二軍，火腿這兩場都由清宮扛四棒，昨火腿第8局展開一輪猛攻，2出局滿壘輪到追平分清宮打擊，不過他人已經準備走上打擊區，卻突然被叫回板凳席，更換代打橫尾俊建打擊，結果橫尾最終揮棒落空遭三振，中斷火腿的大局攻勢，最後也以4：9吞敗。

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清宮幸太郎已經準備上場打擊，卻被叫回休息室坐著。（取自影片）

栗山監督賽後對此調度做出解釋：「這是沒辦法的，對方當時換上來的是左手側投（松永昂大），機率就是這樣。」

但是日本球迷不領情表示 ：「爛死了，既然要在這種時候把他換下去，一開始何必擺四棒」，「得點圈有人清宮打擊率.270，橫尾只有.100，而且後者對左投也打得不好，這是在換什麼意思」，「這樣換法會擊潰他的信心吧」，「說到底一開始就不該擺一個打擊率1成8的傢伙當4棒」，「栗山還是快回朝日電視台當球評吧」。

清宮昨天前兩打席都遭三振，不過第三和第四打席分別選到保送以及安打，最後的關鍵打席卻不被信任，他賽後表示：「被換代打當然很不甘心，我很想贏，只是，我也沒把握一開始的機會，所以最後被換掉也是沒辦法的事情。」

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