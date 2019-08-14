日職》滿壘建功甩低潮！ 陽岱鋼長打灌2打點助巨人奪勝（影音）

陽岱鋼9局上滿壘擊出帶有2分打點的二壘安打。（取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕本週與廣島系列戰第2場，巨人軍火力全開，全場狂掃13安，再加上澤村賞王牌菅野智之繳出8局6K失1分的優質先發，讀賣巨人終場以7：1大勝廣島鯉魚，菅野喜收本季第9勝。陽岱鋼替補上場，敲出一支二壘安打，貢獻2分打點，終結近8打數無安打的小低潮。

菅野智之和野村祐輔前3局上演投手戰，巨人在4局上率先突破對手封鎖，當家捕手小林誠司在二三壘有人，敲出左外野安打，助隊先馳得點，但廣島下個半局靠著松山龍平的適時安打扳平戰局，雙方前6局戰成1：1平手。

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巨人7局上攻勢再起，坂本勇人用帶有1分打點的中外野二壘安打一舉打破僵局，岡本和真隨後也補上安打，打回第3分，後半段攻勢連連，8局再添1分，9局上更靠著3支安打和1次保送灌進3分，8局下上場代守的陽岱鋼把握住打擊機會，滿壘敲出帶有2分打點的中外野二壘安打，打擊率回升至2成93，助隊以7：1擊敗廣島。

巨人目前以59勝46負2和穩居央聯龍頭，與排名第2的橫濱DeNA拉開至4場勝差。

『8/14 巨人 × 広島 〜マツダ〜』



8回表 一死満塁



《 陽岱鋼 》

右中間への

2点タイムリーツーベースヒット‼︎#マツダスタジアム #ジャイアンツ #giants #陽岱鋼 pic.twitter.com/00FSVw58jn — おいコー55 8/20〜22 ナゴド （@Victory_Cyclone） 2019年8月14日

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