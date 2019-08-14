籃球》裕隆險勝健行科大 周士淵笑稱轉教練被叫「周大哥」

周士淵（中）上季季後高掛球鞋，轉任裕隆助理教練。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕SBL裕隆隊面對健行科大陷入苦戰，半場打完一路苦追，好在最後在拉鋸戰老經驗球員發威，李德威豪奪全場最高24分，加上郭昭男21分進帳，助隊以81：79脫穎而出，收下DLIVE夏季聯賽2連勝。

裕隆前2節打完落後8分，總教練李啟億坦言，球員心態確實沒調整好，打得並不積極，反倒是對手打得更放得開，是落入劣勢的最大關鍵。

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值得一提的是，裕隆元老級球員周士淵今年季後宣布轉任助理教練，昨是他執教初體驗，自認仍有許多細節須注意，也因為角色轉變，原本球員叫他「淵哥」，但現在卻改口「周大哥」，讓他很不習慣。

夏季聯賽不只是球員備戰新賽季的磨練舞台，也是菜鳥教練周士淵的學習機會，他說：「助教應該要多紀錄，注意場上的分數，但我好像沒特別著墨，這就是經驗的累積，得慢慢學習如何做得更好。」

周士淵坦言，一開始球員也很不習慣，稱呼改變難以適應，但無論如何，他希望未來能成為李啟億的得力左右手，做為球員跟教練之間的溝通橋樑，幫助球隊向上提升。

李啟億也希望周士淵能多開發陣中射手，訓練時能修正球員動作，提升他們出手的穩定性。

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