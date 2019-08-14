籃球》輔大赴菲律賓「越洋打怪」 觀看PBA總冠軍賽

輔仁大學男籃隊今夏積極備戰下學年度UBA，本週赴菲律賓與當地5支大學交手。（輔大籃球隊提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕輔仁大學男籃隊今夏積極備戰下學年度UBA，本週赴菲律賓與當地5支大學交手，其中包括在上學年度在菲律賓大專聯賽（UAAP）完成二連霸的雅典耀大學，教練楊哲宜表示，期盼藉由高強度的對抗，提升球員的經驗和技術。

輔大上學年度獲得第五名，今年期盼更上層樓，選手與菲律賓大學交流，受益良多。後衛魏家豪表示，「對方後衛速度、對抗性都比國內好，在台灣很少遇到如此高強度的防守，我一直到第四場才比較適應；菲律賓後衛的腦袋很清晰，執行戰術能力很強，失誤比我們少很多。」

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大四中鋒曾祥鈞近年是國家隊常客，但他也認為，菲國籃球水平很高，內線常人靈活性和爆發力都不輸台灣，這次交流收穫滿囊。

輔仁大學男籃隊今夏積極備戰下學年度UBA，本週赴菲律賓與當地5支大學交手。（輔大籃球隊提供）

2019年菲律賓職業籃球聯賽（PBA）今進行總冠軍賽第五戰，生力啤酒人與TNT電訊隊鏖戰到第四節才分出勝負，生力啤酒人克服第四節初最多17分的落後，在讀秒階段扭轉戰局，終場106：101獲勝，率先聽牌。

輔大籃球隊也安排全隊觀賞PBA，體驗不同文化的球風，此役TNT電訊隊靠著NBA前火箭洋將T.瓊斯（Terrence Jones）轟下32分，幾乎領先全場，但打滿全場48分鐘，幾乎沒有休息，最後氣力放盡，關鍵時刻連續發生失誤，將勝利拱手讓人。

輔大總教練楊哲宜認為，菲律賓職籃水準很高，尤其洋將T.瓊斯實力無庸置疑，但也提醒球員一人球隊很難一手遮天，最後關頭沒有人能挺身而出，加上防守不夠積極，最後才會被逆轉。賽後他也開玩笑地跟全隊說，「以後看到誰回防用走的，就立刻換下來。」

得分主力盧峻翔看完比賽，第一個感想是，「應該更認真練球！PBA水準很高，個人技巧和突破能力都很出色，激發我的鬥志，希望能學以致用。」

輔仁大學男籃隊教練楊哲宜表示，期盼藉由高強度的對抗，提升球員的經驗和技術。（輔大籃球隊提供）

輔大籃球隊也安排全隊觀賞PBA，體驗不同文化的球風。（輔大籃球隊提供）

輔大籃球隊也安排全隊觀賞PBA，體驗不同文化的球風。（輔大籃球隊提供）

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