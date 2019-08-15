MLB》桑契斯開轟連手托瑞斯寫紀錄 洋基橫掃金鶯對戰16連勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今繼續在主場迎戰金鶯，條紋軍團靠著哈普（J.A. Happ）的5局好投以及桑契斯 （Gary Sanchez）在首局的3分砲，終場以6：5擊退金鶯，不但系列戰完成橫掃，更寫下對戰16連勝。

桑契斯在1局下轟三分砲，這也是他本季對金鶯的第10轟。（今日美國）

哈普雖在1局上就因保送以及連續兩支安打讓金鶯先馳得點，不過隊友很快幫他要回領先。１局下厄謝拉（Gio Urshela）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）連續安打先將比數扳平，接著捕手桑契斯再轟出三分砲，幫洋基要回領先，這也是桑契斯今年面對金鶯的第10轟、加上已經對金鶯有13轟的托瑞斯（Gleyber Torres），創下洋基隊史第二次兩位打者面對同一支球隊皆擁有雙位數全壘打的紀錄，上一次要追溯至1927年的魯斯（Babe Ruth）與賈里格（Lou Gehrig），當年他們對紅襪都敲出11轟。

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打金鶯十分有心得的托瑞斯今也在6局下兩出局後，在桑契斯敲安後再補上一支二壘安打，隨後兩人都靠著福特（Mike Ford）的安打回來得分，洋基也拉開為4分領先。

金鶯雖在7局上靠著3支二壘安打外加1次保送一舉攻下3分，並將比數追為1分落後，不過洋基派出鐵牛棚守成，奧塔維諾（Adam Ottavino）、布里頓（Zack Britton）及查普曼（Aroldis Chapman）連番上陣制敵，最終便以１分險勝。

主投5局失2分的哈普順利拿下本季第10勝，金鶯先發邦迪（Dylan Bundy）5.2局失6分，苦吞本季第13敗。

托瑞斯今也有二壘安打演出，成為1957年曼托之後，洋基隊史第一位單季對戰同一支球隊有17支長打的球員。（法新社）

主投5局失2分的哈普順利拿下本季第10勝。（今日美國）

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