網球》謝淑薇單日2連勝 辛辛那提女單再戰球后大坂

謝淑薇單日2勝。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網大滿貫暖身的辛辛那提網賽，謝淑薇單日二連勝，女單16強即將再度對決回鍋世界球后大坂直美！至於女雙小薇也與捷克老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）聯手開胡，直落2安抵8強。

64籤女單，謝淑薇連下兩盤淘汰中國第15種子王薔、首度會內賽奏捷之後，次輪又以柔克剛後來居上，7：6（11：9）、6：3氣走了會外晉級的美國布蕾蒂（Jennifer Brady），2連勝挺進16強。此役面對首度女單交鋒的地主好手，小薇挨過10記愛司重砲轟炸，克服開賽先遭破發劣勢一路緊咬不放，第10局扳平並把戰線拉進搶7，她再搶救3個盤末點，靠著纏鬥韌性先馳得盤；次盤小淑乘勝追擊，關鍵第7局突破拉開差距，最終第9局「再見破發」，激戰1小時31鐘直落2闖關。

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至於16強勁敵，則為本週重返球后寶座的第2種子「日本小威」大坂直美，小薇對戰紀錄雖以1勝3負落後，不過今年邁阿密她曾3盤爆冷贏球。謝淑薇本週辛辛那提雙線出擊，32籤女雙與史崔可娃重新合體，上月才獲溫布頓大滿貫女雙冠軍的「台捷聯軍」榮膺頭號種子，首輪免戰直接晉16強，次輪也挾6：4、6：3解決愛沙尼亞孔塔薇特（Anett Kontaveit）／希臘莎卡瑞（Maria Sakkari）。



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