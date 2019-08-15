MLB》將動刀移除右肘骨刺 阿里耶塔本季可能報銷

阿里耶塔決定開刀，本季可能報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人塞揚先發阿里耶塔（Jake Arrieta）帶傷上陣，但右肘骨刺持續影響表現，已被放入傷兵名單，近幾週將接受手術，本季可能提前報銷。

阿里耶塔本季先發24場，戰績8勝8敗、防禦率4.64，已經連7場投不滿6局，近2個月一勝難求，上役對巨人只投3局責失5分，讓他覺得是時候讓出先發，今天賽前透露，幾週內將開刀處理右肘骨刺與游離骨，今年球季可能提前結束。

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「我想嘗試盡可能繼續投，想保持效率並且幫助球隊，但對巨人先發賽後，我瞭解到我無法給出球隊所需要的。」阿里耶塔說，表示他跟球隊都有信心，開刀能讓他投得比現在好，對球隊有更長遠的貢獻，輪值空缺將由之前被轉牛棚的艾夫林（Zach Eflin）回鍋，40人名單則由一壘手摩里森（Logan Morrison）遞補。

阿里耶塔曾在2011年開刀移除骨刺，他表示這個經驗讓他有信心能在下季找回身手季後會進行完整的訓練備戰來季，目前也不打算跳出合約，因為他還是想繼續待在費城人，「拿掉骨刺以後，我就能隨心所欲地投球，手肘有更多空間，心情也不會受影響，我會變得很出色的。」

阿里耶塔將續留費城人。（資料照，法新社）

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