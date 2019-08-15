羽球》走出嚴重膝傷 前西班牙球后9月越南賽復出

西班牙名將瑪琳。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕有「大賽女王」之稱的西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），今年1月印尼大師賽造成右膝前十字韌帶斷裂，雖然積極復健努力復出，但仍無緣下週將在瑞士巴塞爾登場的世錦賽，不過日前有西班牙媒體報導，瑪琳已經報名超級100系列越南公開賽，9月就會復出。

西班牙名將瑪琳曾在2016年里約奧運奪得金牌，三度獲得世錦賽冠軍，而今年印尼大師賽女單決賽，瑪琳再與印度前球后賽娜（Saina Nehwal）交手時，因右腿傷勢復發無奈退賽，讓賽娜拿下今年第一冠，隨後瑪琳也被證實是右膝前十字韌帶斷裂。

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瑪琳在1月底的印尼大師賽冠軍戰受傷退賽，只能屈居亞軍。（歐新社）

瑪琳不慎傷到右膝，至今仍在持續努力復健。（資料照，法新社）

瑪琳恢復神速，完成3個月手術後，就已經拿掉拐杖，進行一些基本的運動訓練，希望膝蓋能百分之百恢復，盡快重返賽場，力拚2020年東京奧運，而之前雖傳出她打算在世錦賽復出，不過後來她受訪表示，雖然自己復健的感覺已經很棒了，但目前狀態卻仍不足以達到參賽的水準，所以將退出世錦賽。

西班牙媒體指出，瑪琳目前已經報名超級100系列越南公開賽，而已經7個月沒有進行高強度比賽的她，復出之後得努力追趕各家好手，迅速爭取足夠的積分，為進軍明年的東京奧運努力。

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