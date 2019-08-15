MLB》哈波雙響、瑞爾穆托滿貫 前費城人王牌遭2局KO（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在主場投打俱佳，王牌諾拉（Aaron Nola）先發7局飆7K僅失1分，哈波（Bryce Harper）雙響單場3支3，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）擊出滿貫砲，以11：1大勝小熊，重返前東家的漢默斯（Cole Hamels）只投2局遭KO吞敗。

生涯前9年效力費城人、曾獲選世界大賽MVP的漢默斯，2015年季中被交易到遊騎兵，今天是相隔4年再回費城人球場投球，出場時獲球迷起立致敬，漢默斯的球衣也繡上黑色圖章，紀念今年過世、跟他相當要好的費城人總裁David Montgomery。

請繼續往下閱讀...

漢默斯曾在哈波菜鳥時期，故意對他丟觸身球遭禁賽5場，今天在費城人球場碰頭，哈波首局就對漢默斯開轟，擊出中左外野兩分砲，2局下漢默斯再度遇襲，開局保送後挨2支二壘打，被費城人擴大到4：0領先，9棒投手諾拉也敲出安打。

哈波本季第2次單場雙響。（法新社）

海默斯獲費城人球迷起立致敬。（美聯社）

3局下漢默斯又爆炸，登板一人都沒解決，被費城人連4棒敲安，來到6：0領先，漢默斯被換下場，是繼菜鳥年因雨暫停比賽後，首次只投2局就退場，米爾斯（Alec Mills）接手後，對投手諾拉保送，再被瑞爾穆托擊出滿貫砲，遭費城人10：0海放。

6局下哈波再度炸裂，把球轟上中右外野第二層看台，繼上週作客巨人後再度演出單場雙響，這次他不用叫場邊噓他的球迷閉嘴，因為全場費城人都激情沸騰，大力為他叫好，哈波在滿場歡呼聲中繞壘得分，回休息室後遞水感謝剛回鍋的打教Charlie Manuel。

主場登板的諾拉則是表現穩健，前6局投完一分未失，直到7局上才被布萊恩（Kris Bryant）敲出陽春砲，讓小熊得到此役唯一一分，用105球投完7局，只被擊出3支安打責失1分，送出7次三振僅1保送，自己打擊2支1有1分打點，還有1次保送。

費城人新王牌諾拉先發7局摘勝。（USA TODAY Sports）

海默斯先發2局就被打退場。（USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法