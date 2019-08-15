世界盃》官網公布戰力排行榜 球星走光美國隊仍高居第一

美國隊本屆雖然星光黯淡，但FIBA仍把他們排在戰力榜首位。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019男籃世界盃將於8月31日在中國登場，而美國隊本屆星光黯淡，大咖球星如詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、戴維斯（Anthony Davis）等人都沒有參賽，目前名單當中更是僅有2人曾入選過明星賽，不過FIBA官網今公佈了世界盃32球隊的戰力排行榜，美國隊仍高居首位。

美國隊今年世界盃在徵召球員參賽上可說是吃足苦頭，前天暴龍明星後衛羅利（Kyle Lowry）也傷退讓美國隊星度再減，陣中參加過明星賽的球員只剩沃克（Kemba Walker）、米契爾（Donovan Mitchell），FIBA指出過去還沒有任何一支球隊，能在世界盃締造三連霸大業，雖然本屆美國隊星光黯淡，但仍有許多值得期待的潛力新秀，因此仍把他們列在戰力榜的第一位。

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排在戰力榜第二的塞爾維亞也是不容小覷，雖然特奧多西奇（Milos Teodosic）因傷缺席，對他們來說絕對是一大重創，不過他們在三場熱身賽中，每場都能得至少95，得分能力也是很可觀；由「字母哥」亞德托昆波領軍的希臘隊，衝上戰力榜第三名，暌違3年亞德托昆波再度披上希臘隊戰袍，挾著NBA新科年度MVP光環，有他的加持，讓希臘被視為是本屆世界盃奪冠大熱門之一。

「字母哥」亞德托昆波，將披希臘隊戰袍，出征世界盃。（資料照）

日本推出史上最高大的陣容，包含今年NBA選秀會被華盛頓巫師挑中的混血前鋒八村壘，還有效力灰熊的渡邊雄太、國家隊常客竹內兄弟，再加入歸化中鋒費茲卡斯（Nick Fazekas）等好手，讓他們在戰力榜排在22名。

日本男籃「最強外掛」八村壘。（資料照）

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