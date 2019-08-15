MLB》薑是老的辣！ 投手防禦率前十名 有7人超過30歲

官網撰文分析，雖然屢有年輕強打崛起，今年大聯盟仍由「老」投手制霸。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟近年屢有怪物級菜鳥大爆發，但官網記者分析，崛起的後起之秀以年輕強打者居多，在投手方面，多數仍由30歲以上的「老鳥」當家制霸。

官網記者Will Leitch指出，近年大聯盟屢有怪物級新人出頭，凡舉貝林傑（Cody Bellinger）、柏格曼（Alex Bregman）等人，都是不超過25歲的年輕強打，今年更有塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和阿隆索（Pete Alonso）等多位大物爆發。

請繼續往下閱讀...

今年大聯盟野手球員綜合評價前10名，只有洋基拉梅修（DJ LeMahieu）1人是超過30歲，若將範圍擴大到前20名，也只多一位布蘭特利（Michael Brantley）。但若改看投手，以防禦率排行前10名為對象，觀察到的現象就跟打者完全不同。

本季防禦率排名前10的投手中，有7人年齡超過30歲，若將範圍擴大到12名，則變為9人，而且這9人並非在職涯前期投得掙扎，在20幾歲後期達到表現高峰，然後隨著年齡增長走下坡，反而能隨著年紀漸長，逐漸投出生涯最佳表現。

官網記者Will Leitch認為，打者也許能因為年輕，而有所受益，但投球就是必須倚賴年紀增長而得到的經驗，他列出本季防禦率前12名的投手，用整個職業生涯的宏觀視角，俯瞰該名球員是如何淬鍊出生涯最佳表現。

本季至今防禦率前12名：

第1名，柳賢振（防禦率1.45，32歲）

第2名，Mike Soroka（防禦率2.32，22歲）*未滿30歲

第3名，Max Scherzer（防禦率2.41，35歲）

第4名，Jacob deGrom（防禦率2.68，31歲）

第5名，Luis Castillo（防禦率2.69，26歲）*未滿30歲

第6名，Clayton Kershaw（防禦率2.77，31歲）

第7名，Justin Verlander（防禦率2.82，36歲）

第8名，Gerrit Cole（防禦率2.87，26歲）*未滿30歲

第9名，Mike Minor（防禦率2.90，31歲）

第10名，Charlie Morton（防禦率2.90，35歲）

第11名，Wade Miley（防禦率2.99，32歲）

第12名，Zack Greinke（防禦率3.08，35歲）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法