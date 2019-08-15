NBA》到底穩不穩？ 世界盃代表隊練習賽打輸「雜牌軍」

尼克隊簡金斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃美國代表隊陣容缺乏大咖，其他參賽國家對冠軍虎視眈眈，美國時間14日代表隊與一支混合G聯盟球員的隊伍打練習賽，然而這支「雜牌軍」卻以36:17打敗半個月後要到中國比賽的代表隊。

美國代表隊碰上的「雜牌軍」包含部分NBA與G聯盟球員，有部分球員沒有在NBA打過球，陣容中最強的是前范德比大學神射手、現任尼克的簡金斯（John Jenkins），在五個NBA賽季中待過五支不同的球隊，場均5.0分。

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而17名美國代表隊陣容都是NBA球員，且由帕波維奇（Mike Popovich）執教，湖人記者Mike Trudell表示沃克（Kemba Walker）、米契爾（Donovan Mitchell）、巴恩斯（Harrison Barnes）、P.J.塔克（P.J. Tucker）及B.羅培茲（Brook Lopez）都有上場，仍然以36:17不敵「雜牌軍」。

世界盃美國代表隊。（資料照，法新社）

兩週半後世界盃籃球賽將開打，美國隊9/1迎戰捷克，雖然FIBA今日公佈的戰力表美國排行第一，目前代表隊的表現仍然沒有帶來太大的信心。

不過也有網友認為代表隊吃敗仗不用緊張：「這只是小比賽，球員跟教練比起贏球更關心戰略調整。」也有網友指出：「放輕鬆啦，1992年的夢幻隊練習時也輸過一群大學生。」

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