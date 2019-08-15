NBA》應給年輕人機會！「老飛人」續戰1年 名將看不下去

42歲的卡特（右）和老鷹達成1年合約，新球季將締造NBA新猷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕42歲「老飛人」卡特（Vince Carter）確定與老鷹簽下一年合約，締造NBA新猷，新球季將正式成為史上第一位在NBA征戰22個球季的球員，不過不是每個人都滿意他續戰的決定，前NBA球星「0號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）受訪時就直言「應該要把機會讓給年輕人」。

「我們就實話實說吧，」亞瑞納斯日前在接受《The Athletic》採訪時說道，「當球隊陣容中有Vince（卡特）還有年輕球員，擁有20年經驗的卡特可能5%的實力要就比年輕球員100%的實力還強，所以在他們跟他（卡特）一樣經驗豐富之前，教練都有可能會忽視這些年有天份的年輕球員。」

請繼續往下閱讀...

前球星亞瑞納斯認為卡特應該要給年輕球員表現的機會。（資料照，歐新社）

亞瑞納斯認為以卡特這樣有豐富驚豔的前輩，應該成為一名教練或是擔任球隊管理層才對。

「他就這樣佔了一個位置，BIG3聯賽中還有才27歲的孩子，他們應該在NBA打球的，但為什麼沒有？當你看已過顛峰的球員，也認為自己比他優秀，但教練卻都不把你放上場，而這個人繼續打球的理由，只是為了成為效力最多球季的那個人！」亞瑞納斯說道，「我不討厭他，但讓其他人上場去成為下一個Vince Carter吧！」

卡特今夏投入自由市場，但遲遲沒找到新東家，最後還是選擇了先前傳出已經為他在陣容裡留下一個位置的老鷹隊，「沃神」也表示，卡特極有可能會在2019-20球季結束後高掛球鞋。如此一來，他將打破與諾威斯基（Dirk Nowitzki）、賈奈特（Kevin Garnett）、威利斯（Kevin Willis）、派瑞許（Robert Parish）等名將共同保持的21年賽季紀錄，寫下新的里程碑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法