MLB》克蕭開賽連7K屠宰馬林魚 生涯勝投數比肩「上帝的左手」

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今繼續作客馬林魚主場，靠著王牌克蕭（Clayton Kershaw）7局10K無失分的絕佳表現，以及新秀李歐斯（Edwin Rios）的助威下，終場以9：1擊敗對手，近期寫下4連勝。

克蕭今開賽就連續送出7K、展現宰制力。（今日美國）

克蕭今天一開賽就大顯神威，面對前7名打者全數送出三振，且直到被外野手拉米瑞茲（Harold Ramirez ）擊出安打前繳出4.2局的完全比賽。 根據Elias Sports Bureau，克蕭開賽連續7K正式寫下1900年現代棒球以來的隊史新猷，原本的紀錄為1973年梅瑟史密斯（Andy Messersmith）創下的6K紀錄。

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道奇的暴力打線在1局上就給予克蕭充足的火力挹注，兩出局後透納（Justin Turner）、西格（Corey Seager）分別開轟，道奇取得3：0領先，4局上，新人李歐斯敲出個人生涯首轟，幫助球隊拉開領先差距，6局上，他再扛出1發兩分砲，成為繼維杜戈（Alex Verdugo） 、史密斯（Will Smith）後，本季道奇第三位演出單場雙響砲的新人。

克蕭順利拿下本季第12勝，本季21場先發防禦率僅2.63，目前每場都至少投滿6局，且有18次優質先發，再度成為年度塞揚獎的熱門人選。同時今天也是他生涯的第165勝，正式追平名人堂球星考法克斯（Sandy Koufax），在隊史勝投排行榜名列第5。

新人李歐斯今有雙響砲演出。（今日美國）

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