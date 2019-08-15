辛辛那提網賽》大爆冷！錦織圭不敵黑馬同胞 無緣16強

錦織圭在日本內戰不敵西岡良仁，爆冷出局。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕辛辛那提公開賽出現大爆冷，日本男單一哥、名列賽會第6種子的錦織圭在32強的日本內戰中，以6（2）：7、4：6不敵同胞好手西岡良仁，無緣16強。

23歲、世界排名第77的西岡良仁面對自己口中的「英雄」，打起來毫無懼色，第一盤雙方各破1局，一路打到搶7，西岡良仁在決勝局勢如破竹，一開始就搶下6分，最後錦織圭以一個雙誤葬送首盤。

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次盤錦織圭雖在第7局搶先破發，但此役曾兩度申請傷停治療的他，體能明顯不在最佳狀況，下一局隨即又遭到破發，隨後西岡良仁在第10局時把握住破發機會，首個賽末點就靠著錦織圭第33個非受迫性失誤成功拿下，花了1小時40分鐘成功守住勝利。

「我好像要看看明天早上的新聞說些什麼，希望焦點會在我身上，」西岡良仁賽後表示，「在日本網壇，只有錦織圭與大坂直美是出名的，我想要改變這件事。希望今天以後球迷可以開始看我的比賽。」他的下一輪對手將是澳洲選手米納爾（Alex de Minaur），若能獲勝，將會是他首次進入ATP1000級賽事的8強。

西岡良仁開心收下勝利。（法新社）

賽後雙方握手致意。（法新社）

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