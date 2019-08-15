壘球》吳羽昕扮奇兵敲「場內全壘打」 台灣隊世界盃9：1痛宰對手

台灣隊於遭遇波多黎各，9棒外野手吳羽昕（左）敲出場內全壘打，幫助球隊先馳得點，終場9：1奪勝。（中央社）

〔體育中心／綜合報導〕U19世界盃女壘賽持續登場，台灣隊今天8強循環賽對上波多黎各，2局下擔任第9棒的吳羽昕更是扮奇兵立大功，跑出一支場內全壘打，終場台灣隊就以9：1擊敗對手。

2局下雙方0：0時，來自埔里高工擔任第9棒的吳羽昕，在壘上2名隊友的情況下，面對身材高大的波多黎各投手，剛開始還擺出短棒，作勢要短打，沒想到在最後一刻棒子一收，把球打得又高又遠，只見球飛過了右外野手頭上，落在全壘打牆前，身高161公分的吳羽昕拔腿飛奔，一路踏過3個壘包回到本壘板得分，締造「場內全壘打」。

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吳羽昕今年17歲，從國中開始愛上壘球，能在國際賽打出難得一見的場內全壘打，儘管高興，但她更滿意在比賽後半段戰術執行成功。她說：「能夠穿上國家隊球衣，跟隊友一起奮戰，那是打壘球最大的享受。」

今年17歲的吳羽昕敲出場內全壘打。（中央社）

總教練韓幸霖說，台灣隊今天發揮打擊優勢，靠著戰術串連火力，全場敲出15支安打攻下9分，加上兩任投手陳靖瑜、風羽璇表現可圈可點，拿下這一勝之後，繼續朝著4強的目標邁進。台灣隊除了投打俱佳，在大比數領先的情況下，守備也表現出色。二壘手余佳玲、游擊手林夢琪合力上演雙殺，三壘手姜婷恩動作流暢，頻頻化解對方攻勢。

台灣隊拿下這一勝之後，在8強循環賽的戰績榜站上前4名，只落後日本、美國和加拿大3支賽會勁旅。台灣隊明天對上美國，後天一日兩戰，對上澳洲及中國。

2019年U19（19歲以下）世界盃女壘賽10日起在加州爾灣舉行，台灣隊以南投埔里高工、高雄中正高工和台北士林高商3校學生為班底，前奧運國手韓幸霖擔任總教練領軍。

台灣隊預賽分組第2晉級，8強循環賽勝墨西哥、波多黎各，輸給日本，加上預賽輸給分組第一的加拿大，帶著一敗晉級，目前在8強超級循環賽的戰績2勝2敗。

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