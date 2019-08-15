NBA》兒子也不挺 球爸遭嗆自家品牌「已經毀了」

球哥。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕球爸（Lavar Ball）2016年成立品牌Big Baller Brand，兒子「球哥」波爾（Lonzo Ball）成為主要代言人，也是品牌的大股東，不過最近父子倆傳出品牌經營產生紛爭，問題也在近日的電視劇預告中浮上檯面。

七月中旬，Big Baller Brand在洛杉磯一座體育場的攤位舉行拍賣，T恤甚至降價至5美金，令外界不禁好奇球爸是否想收掉家族品牌？而實況電視劇《Ball in the Family》12日於Facebook Watch推出第五季預告，最精彩的部分便是球哥跟球爸爭執家族事業的橋段，影片中球哥直率表示：「Big Baller Brand已經『毀了』。」不過球爸仍然固執己見。

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球爸。（資料照，美聯社）

球哥掌握Big Baller Brand的多數股權，不過對這個家族品牌以及老爸想法的不滿似乎不降反升，數月前Big Baller Brand的老闆之一佛斯特（Alan Foster）遭到球哥指控詐欺150萬美金，雖然已經開除佛斯特，不過至今Ball家族仍在配合FBI進行調查。

而上個賽季中球哥傷病不斷，也有消息傳出腳踝傷勢與自家球鞋有關，球哥的經紀人甚至在個人推特上發布親手將Big Baller Brand球鞋丟進垃圾桶的短片，球哥後來也開始與自家品牌保持距離並促進自己與Nike的關係，包含開始蓋住身上的Big Baller Brand刺青。

不過以球爸過往驚人的作風看來，這樣的困境恐怕還無法阻止他，不少網友認為球爸應該放手，不要再干涉球哥的職業生涯。

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