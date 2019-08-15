LLB次青少棒賽》王彥恩5局好投 台灣隊5：1勝波多黎各

LLB世界次青少棒錦標賽，台灣隊5：1勝波多黎各。（桃園市教育局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕由桃園市新明國中所組成的台灣青少棒隊，參加LLB世界少棒聯盟世界次青少棒錦標賽取得3連勝，今天第三戰對上波多黎各區的瓜亞馬隊，由王彥恩掛帥先發，主投5局，投出2次三振，被敲3支安打，其中一支為陽春砲失1分；王緯綸後援2局，投出2次三振，僅被擊出1支安打，成功關上大門。

首局台灣隊靠著田明倫、李勛傑及許庭綸的連續三支安打串聯，率先取得1分領先；第2局黃博言獲保送上壘，靠著王彥恩的犧牲打推進，以及投手兩次暴投，跑回1分，二局結束台灣隊以2：0領先波多黎各。

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第4局，波多黎各從投手王彥恩手中敲出一支陽春全壘打，追回1分；潘詳淯獲保送上壘，簡瑋興擊出1壘安打，台灣隊攻佔一三壘，接著彭立弘短打點得漂亮，強迫取分戰術奏效跑回2分，4局結束台灣隊即以4：1領先波多黎各。

第6局台灣隊繼續攻勢，張家豪首先保送上壘，王緯綸立刻補上一支深遠二壘安打，將一壘跑者送回本壘得分，台灣隊5：1領先； 七局上波多黎各未能再得分，比賽結束台灣隊就以5：1戰勝波多黎各，拿下2019世界少棒聯盟LLB世界次青少棒錦標賽的第三勝。

下場比賽將於當地時間17日下午3點（台灣18日凌晨3點）對上墨西哥與波多黎各的對戰組合勝隊，期待小將們持續發威，往世界冠軍之路邁進。

台灣隊選手由左至右，簡緯興、黃博言、田明倫、胡孟智。（桃園市教育局提供）

台灣隊選手由左至右，王緯綸、李勛傑。（桃園市教育局提供）

台灣隊選手由左至右，王緯綸、王彥恩、吳敬恩。（桃園市教育局提供）

LLB世界次青少棒錦標賽，台灣隊5：1勝波多黎各。（桃園市教育局提供）

LLB世界次青少棒錦標賽，台灣隊5：1勝波多黎各。（桃園市教育局提供）

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