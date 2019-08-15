MLB》休7天登板、開賽連飆7K 克蕭有感而發（影音）

〔體育中心／綜合報導〕休7天再登板，道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）繳出本季代表作之一，對馬林魚開賽連飆7次三振，先發7局送出10K平本季最佳，賽後表示只要狀況好，並不在意打者是如何出局。

「有時候，你會早早進入狀況，只要我能投得有效率，我真的不在乎我們如何得到出局數。今晚我能夠取得領先，快速球的控球相當出色。」克蕭說，他今天開賽連投7次三振，差1次就追平大聯盟紀錄。

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克蕭今天連續解決14人，其中9人是三振出局，直到5局下才被馬林魚首次敲安上壘，主投7局不曾被攻佔上得點圈，雖然只用90球、而且狀況正熱，但再次被總教練換下，總教練賽後僅說克蕭當然不會想被換下場，但未解釋換投考量細節。

克蕭休7天才登板，開賽連飆7次三振。（USA TODAY Sports）

克蕭此役投出10次三振，追平本季個人單場最佳，其中7次來自滑球，自6月13以來共71局投球，已經飆出82次三振，每9局平均可投出10.4K，今天摘下生涯第165場勝投，追平名人堂前輩柯法斯（Sandy Koufax），並列道奇隊史第5。

克蕭原定昨天先發，但總教練決定延後1天，今天是他相隔7天再登板，克蕭形容有點像是明星賽的小休息，雖然不是最理想的狀態，但他只想保持好投球節奏，「多休了一天，你得明白這麼做的意義在哪、為何要這麼做，這是為了讓每個人都做好準備，讓一切進展順利。」

克蕭生涯第165勝，並列道奇隊史第五。（USA TODAY Sports）

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