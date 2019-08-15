MLB》陳偉殷教頭喊話想續任 基特：再看看

馬林魚總教練馬丁利向老闆表態想續任。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）合約將在今年季後到期，他今天率先喊話想繼續留任，老闆基特（Derek Jeter）則說目前尚未決定，計畫在球季結束前給出答案。

「為了對馬丁利公平，這的確是我們需要盡快討論的事情，我們已經有所聯繫，會繼續談下去。」老闆基特說，「馬丁利做得很好，但我們得坐下來談，就像我們每年都會跟教練團開會，問說我們要怎麼做才能變得更好。」

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馬丁利則表示，只要球團想要，他很樂意續留，重申不管球團最後決定為何，他都能泰然處之，因為他來馬林魚隊，就是希望能幫助球隊，讓事情走在對的方向。「管理階層換人、球員陣容也大搬風，有很多事情得談，要看球團的意思。」

馬丁利於2015年與馬林魚簽下4年約，當時老闆還是羅利亞（Jeffrey Loria），執教頭2年歷經王牌費南德茲（Jose Fernandez）船難過世、球隊賣光明星球員等大浪，球隊邁入重建期，現今球員陣容不齊、球迷進場人數暴跌。

馬林魚已經連16年未曾晉級季後賽，本季至今44勝74敗，目前仍在分區墊底，馬丁利執教4年來戰績263勝339敗，勝率不到五成，去年僅獲63勝98敗，淪為國聯墊底球隊，本季有可能連莊爐主。

馬林魚老闆基特尚未做出決定。（資料照，美聯社）



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