世界盃》塞國主帥嘲諷美國大噴垃圾話 波總高EQ回應

美國隊總教練帕波維奇與沃克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊今年世界盃在徵召球員參賽上可說是吃足苦頭，不只大咖球星紛紛退賽，幾位潛力新秀也因傷確定缺席，讓也是奪冠大熱門的塞爾維亞見獵心喜，而塞國主帥在談到美國隊時，更直接嘲諷對手要靠「上帝保佑」，對此美國隊總教練帕波維奇 （Gregg Popovich）今在受訪時則展現高EQ回應。

被評為是最有機會威脅美國隊奪冠的塞爾維亞，日前在國際友誼賽亮相，「NBA戰隊」傾巢而出，包含明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）、別利查（Nemanja Bjelica）和波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）都出賽，且全都得分上雙輕鬆擊敗立陶宛，賽後塞國主帥喬傑維奇（Sasha Djordjevic）在受訪時還反諷美國，希望上帝保佑他們。

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塞爾維亞主帥德約克維奇。（資料照，圖片取自推特）

而帕波維奇今在受訪時，則展現高EQ說道：「我其實不太在意他（喬傑維奇）說了什麼，我當教練已經很久了，他是一位非常出色的教練，也是一個競爭者，球員時代的他在歐洲就以經是位英雄，他們確實有出色的球隊，這點是絕對毋庸置疑。和大家一樣，他們渴望贏球，而人們總是會說他們想說的，所以通常，我都不會去回應那些話。」

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