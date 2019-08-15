NFL》唱國歌下跪球員至今仍無球可打 巴克利發片聲援

前舊金山49人四分衛卡佩尼克（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前舊金山49人四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）因為2016年的國歌下跪抗議種族歧視事件，至今仍無球可打，「新一代跑衛」巴克利（Saquon Barkley）不畏輿論風險，不僅轉推卡佩尼克的影片，也向《紐約每日新聞》聲援這名美式足球好手。

巨人榜眼跑衛巴克利今年拿下美聯社年度最佳進攻球員，是NFL的人氣球星，他經常轉推許多運動員的發文，包含卡佩尼克持續訓練的影片，提醒大家他仍然在等待重返NFL的機會，巴克利對《紐約每日新聞》表示自己並不會害怕說出心聲：「如果我的粉絲因為我轉推卡佩尼克的文而開始不支持我，我不在乎，每個人都有自己的看法，希望大家也能尊重我。」

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「新一代跑衛」巴克利（資料照，歐新社）

巴克利也對《紐約每日新聞》表示：「卡佩尼克沒有在聯盟裡不是因為他能力不好，這樣對他是公平的嗎？因為他的信念或個人看法而失去機會？」另外馬刺教頭帕波維奇（Gregg Popovich）近日也表示對卡佩尼克的支持，他向ESPN表示：「這是非常愛國的舉動，他夠在乎他的國家所以想修復這個大家都知道、卻沒有人付諸行動的問題。」

美國總統川普（Donald Trump）在2016年卡佩尼克的下跪事件爆發時就放話：「不愛國的球員都要被開除。」不過上週川普態度軟化，表示卡佩尼克應該在NFL裡，「如果他的能力夠好」。

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