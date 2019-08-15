NBA》放下與杜蘭特的心結 D‧格林：他是我兄弟！

D‧格林和杜蘭特過去曾爆發嚴重口角。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕D‧格林（Draymond Green）和杜蘭特（Kevin Durant）之間是否存有心結一直是外界關注的焦點，事情始於去年11月對上快艇一戰，兩人在場上發生口角，更傳出比賽結束回休息室後D‧格林直接當面開嗆。隨著賽季結束，杜蘭特也攜手厄文（Kyrie Irving）轉往籃網，D‧格林似乎也已看淡兩人之間的恩怨。

《雅虎體育》報導，D‧格林在近日接受採訪時談到對於杜蘭特當時加入勇士的看法，「事實上我昨天才告訴杜蘭特，他是我兄弟。如果有人告訴我『杜蘭特要去勇士隊，你們將會贏得兩座總冠軍而且有機會贏得第三個，你會接受嗎？』我只能說那是個大成功。」

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而當杜蘭特轉往籃網的消息傳出時，D‧格林認為自己對這件事一點負面想法也沒有，「我是跟大家一起得知轉隊消息的，他也沒有必要在別人知道前告訴我，在聯盟中大家總是忘了這同時也是我們的生活，我不必問他『我能讓我的未婚妻懷孕嗎？』不用，因為這是我的人生。」

D‧格林認為杜蘭特只是在為他的人生努力，也表示自己絕對尊重杜蘭特所做的任何決定，即使過去有過任何紛爭他也不會太在意。

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