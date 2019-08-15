晴時多雲

日職Live》張奕首局飆151公里 隊友相挺打下5分領先

2019/08/15 17:40

第二局

2局上，歐力士洋砲羅梅洛連續2場在張奕登板時開轟，敲出中外野陽春砲助歐力士先馳得點，接著歐力士連續安打攻占滿壘，第9棒捕手若月健矢敲出2分打點安打，接著西野真弘、吉田正尚也敲安，歐力士5：0領先。

第一局

1局下，張奕登板，首球就被西武開路先鋒秋山翔吾敲出安打，不過張奕讓下一棒源田壮亮敲出游擊方向滾地球，形成漂亮的雙殺守備！第三棒森友哉敲出外野落點稍淺的一壘安打，張奕飆出151公里速球讓第四棒中村剛也揮棒落空，形成3出局。

1局上，歐力士首棒福田秀平雖然敲出安打，並盜上二壘，不過下一棒西野真弘飛球出局，二壘跑者回壘不及形成雙殺守備，歐力士本局沒有得分。

賽前報導

〔記者羅志朋／綜合報導〕歐力士25歲台灣投手張奕，上週四對火腿先發6局失1分拿下生涯首勝，今天下午5點（FOX體育直播）作客先發對戰西武，盼乘勝追擊，率球隊中止4連敗。

今天西武推出26歲右投本田圭佑先發，本季本田出賽10場都是先發，戰績5勝3敗、防禦率3.84，本季對歐力士先發1場，6局無失分拿下勝投。

兩隊先發名單：

歐力士先發打線：

1（二）福田周平|
2（三）西野真弘
3（左）吉田正尚
4（指）羅梅洛
5（一）莫亞
6（中）後藤駿太
7（游）安達了一
8（右）西浦颯大
9（捕）若月健矢

投手：張奕

西武先發打線：

1（中）秋山翔吾
2（游）源田壮亮
3（捕）森友哉
4（三）中村剛也
5（指）梅希亞
6（二）外崎修汰
7（一）山川穂高
8（右）木村文紀
9（左）金子侑司

投手：本田圭佑

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