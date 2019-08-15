羽球》羽協育樂營今舉行結業式 台灣黃金男雙驚喜現身

蘇敬恒、楊博涵、盧敬堯等羽球國手擔任神秘嘉賓。（羽協提供）

〔體育中心／綜合報導〕為期8日的108年暑期羽球育樂營今舉行結業式，邀請蘇敬恒、楊博涵、盧敬堯等羽球國手和學童們同樂。

今年的營隊共吸引320名國小一至六年級學童報名，由民權國小國家級教練團及中租羽球隊教練團親自授課，分組教學，透過基礎暖身、握拍訣竅、球感培養及揮拍練習等專業指導，讓同學們在短時間內認識羽球、體驗羽球的極速活力。

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中華羽協為響應政府提倡全民休閒運動，今年羽協首次舉辦暑期育樂營，課程內容除專業級的羽球教學外，並邀請台灣知名球星周天成、王子維，王齊麟/李洋、蘇敬恒/廖敏竣、楊博涵/盧敬堯、及國內五大球團多名選手與育達高職12位充滿活力的羽球女孩一同錄製「來打羽毛球」MV影音短片號召更多同學們一起打羽球，讓國內羽球運動普及化成為全民運動，盼培養下一個羽球天王天后戴資穎，周天成。

結業式當天特別邀請蘇敬恒、楊博涵、盧敬堯等羽球國手擔任神秘嘉賓，在即將出國應戰世錦賽的前夕特地趕來與這群未來的學弟妹們切磋球藝加油勉勵。

108年暑期羽球育樂營今舉行結業式。（羽協提供）

羽協表示，「來打羽毛球」MV影音短片將於羽協官方FB、YOUTＵBE帳號公開發佈，這不僅是羽球選手們的第一次，更是台灣羽球體壇的創舉，期盼透過網路分享傳散，呼籲更多同學們放下手機，下課後走出教室一起打羽球，體驗羽球運動的趣味與活力。

最後一日結業式由中華羽球協會理事長張國祚親頒結業證書，期望每位羽球繁星種子都能維持打羽球的興趣，有朝一日入選國家隊成為下一位戴資穎，周天成。

張國祚表示，感謝體育署、台北市體育局及贊助企業的支持，讓首屆羽球育樂營能圓滿順利，未來羽協將更重視種子選手的培育，讓台灣羽球運動真正的落實扎根，並積極爭取國際賽事來台主辦，讓羽球運動受到更多國人矚目，讓世界看見臺灣。

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