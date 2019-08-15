日職》張奕飆151公里奪先發2連勝 歐力士隊中止4連敗

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕歐力士隊台灣投手張奕今天出戰洋聯打擊率最高的西武獅，雖然4局下連挨3轟，先發5局掉4分，但隊友全場以20支安打、4轟強力援護，終場以20：8終止4連敗，張奕則奪下2連勝。

歐力士隊此役火力全開，2局上洋砲羅梅洛開轟先馳得點，隨後狂攻11人次，單局灌7分，讓西武先發本田圭佑僅投1.2局KO退場。3局上，羅梅洛轟出滿貫砲，歐力士隊再度猛攻一輪，單局進帳5分，前3局取得12：0大幅領先。

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張奕前3局被敲3支安打，但守住未失分，4局下風雲變色，西武隊發揮洋聯最會得分特性，源田壯亮、森友哉和今過36歲生日的中村剛也演出「背靠背靠背」全壘打，追回3分，這是西武隊史第9次演出連3轟。

西武追分快，失分速度更快。5局上，歐力士隊雙洋砲再度跳出來，羅梅洛敲適時打，莫亞再補上3分砲，又攻4分大局，取得16：3領先。

球隊大比分領先，張奕5局仍受西武打線挑戰，木村文紀敲二壘打，秋山翔吾補上適時打，讓他再掉1分，所幸張奕靠兩記變化球解決4局雙雙開轟的源田、森友哉，辛苦拿下勝投資格。

張奕總計投88球，先發5局被敲9支安打，包括3轟，失掉4分，不過也送出5次三振，無保送是此役亮點，最快球速151公里，防禦率從3.52升至4.97，奪本季第2勝。

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