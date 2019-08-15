12強》洪一中接受日媒專訪 「沒有絕對贏日本把握」

台灣隊總教練洪一中（右）與日本國家隊總教練稻葉篤紀。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕日本武士隊監督稻葉篤紀，今天率領武士隊投手教練建山義紀、內野守備暨跑壘教練井端弘和來台情蒐，並赴桃園球場觀戰，日本TBS電視台5人採訪團隊也隨行採訪，今賽前TBS也專訪台灣隊教頭洪一中，以及王溢正、林泓育、朱育賢。

洪一中接受日媒專訪。（記者陳志曲攝）

年底12強賽預賽台日將交手，TBS提問：「有沒有絕對贏日本的把握？」洪總坦言沒有，他表示，對日本會決力求勝，棒球沒有絕對，但對戰一定會有求勝心。

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TBS再提問：「有無絕對取勝的秘訣？」洪總還是回答沒有，洪總說，要打贏日本不容易，但棒球很難講，掌握當下仍有贏球機會。

洪總說，對日本隊的印象是有非常多好的投手，特別是有很多投手在大聯盟發展，並強調，「日本是傳統強隊，實力實在台灣之上，這幾年交流賽兩隊多次交手，本來就不好打，現在不想講太多，到時候該怎麼打先放在心裡。」

TBS問道，「台灣隊優於日本的地方？」洪總先愣了好幾秒，乾笑幾聲「呵呵呵呵呵...這個...」接著才回答說，「台灣打者力量不輸日本，其他方面要和日本比，我們沒有很有信心，比腳程、投手控球和投球均速，日本都贏。」

TBS問洪總知不知道鈴木誠也、山川穗高等日本球員？洪總表示，日本隊球員他多少了解，但要看到球員本人才知道，沒有特別記名字，他盛讚日本打者不是打擊有power，就是腳程很快。

洪總說，日本職棒有12隊，能入選代表隊的球員都是人中之龍，投手面對他們先發1到9棒都要非常小心謹慎。

台灣隊總教練洪一中（右）與日本國家隊總教練稻葉篤紀。（記者陳志曲攝）

日本國家隊總教練稻葉篤紀來桃園棒球場觀戰。（記者陳志曲攝）

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