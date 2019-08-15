推廣自行車運動旅遊，體育署打卡熱點路線票選。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「騎自行車有吃有玩好打卡！」體育署104年主辦「十大自行車經典路線遴選活動」後，為持續推廣自行車運動旅遊風潮，106至110年間編列前瞻建設經費12億元，輔導各縣市政府營造友善自行車道環境，今年上半年更展開自行車道亮點路線的遴選與輔導工作。

體育署長高俊雄表示，當年選出日月潭、冬山河、東后豐自行車道等經典路線，帶動騎乘運動旅遊風潮，如今則有別著重工程建設導向，改以用路人角度，協助地方政府結合交通接駁、住宿餐飲、打卡熱點、在地美食等特色，將運動遊憩與周邊產業做連結；署方還將針對最高票數前15條自行車亮點路線，舉辦實際騎乘體驗活動，完成適合全家人出遊的導覽手冊。

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第一階段以獲前瞻計畫補助的50條自行車道為範圍，依「在地性」及「潛力性」作為初選指標，並以運動行銷角度輔導地方政府推廣深度旅遊。第二階段109年上半年辦理亮點自行車路線票選活動，讓民眾在網路平台參與投票，並邀專家學者透過「便利性」、「特色與在地性」、「安全及休閒遊憩性」等多元角度綜合評選，挑出具在地風情及人文特色的亮點路線，訂定單日騎乘或兩天一夜旅遊行程，提供民眾更舒適便利的騎乘環境。

推廣自行車運動旅遊，體育署打卡熱點路線票選。（記者梁偉銘攝）

體育署長高俊雄。（記者梁偉銘攝）

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