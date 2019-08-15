高球》中信女子公開賽第1回合 蔡佩穎、侯羽桑並列第一

台灣選手蔡佩穎。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者吳孟儒／林口報導〕總獎金500萬元的中國信託女子公開賽，今在林口高爾夫球場點燃戰火，台灣女將蔡佩穎、侯羽桑皆打出6字頭好成績，首回合打完以低於標準3桿的69桿，並列第一。

上月日巡次級賽ECC女子錦標賽奪本季首冠的蔡佩穎，此次返台參加中信女子公開賽，抓下4鳥，僅吞1柏忌，她開心表示：「表現算超乎預期，每桿出手的感覺都很不錯，特別是開球。」

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揮別前2站在菲律賓及高雄賽事提前淘汰的低迷，20歲業餘小將侯羽桑此役異軍突起，同樣進帳4博蒂，表現令人驚豔，首輪打完並列領先，她表示，過去幾屆的成績都不錯，也增添參賽信心，美中不足的是，錯失第16、17洞進帳博蒂的機會，都在洞口卻沒推進。

侯羽桑。（中信提供）

去年拿下總排名第2、業餘冠軍的侯羽薔，首輪繳出2博蒂、3柏忌，以73桿並列第9，坦言內容可以更好，今天在上果嶺處理得細膩度不足，出手不夠果斷都是關鍵。

近年在日本奮鬥的謝瑀玲，自認今天長桿表現不佳，最終以高於標準2桿的74桿繳卡，並列第15，盼盡快找回狀態，衝擊領先群。

明天第二回合選手依成績編組，仍分別同時自第一洞與第十洞出發，第一組於早上7點30分開球，最後一組於上午10點20分出發。

此賽事免費入場，還舉辦誠意十足的抽獎活動，球迷可搭乘免費接駁車前往林口球場觀賽，有機會將百萬進口休旅車開回家，不能到場的觀眾，也能收看FOX體育台和博斯高球二台的直播。

侯羽桑。（中信提供）

謝瑀玲。（記者吳孟儒攝）

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