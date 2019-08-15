少棒》菊島盃國際少棒錦標賽 67支隊伍同場競技

澎湖縣長賴峰偉擔任打擊手，為菊島盃少棒賽開球。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年「菊島盃」國際少年棒球錦標賽，今日在文澳棒球賽隆重揭幕，計有來自國內16縣市、國外包括有韓國、日本、中國大陸和香港等5支外國勁旅前來挑戰，總共67支隊伍展開連續6天塵戰，爭取最高榮譽獎盃。

開幕式在外垵國小舞龍、山水國小舞獅及文光國中舞蹈中熱鬧非凡的氣氛下隆重揭開序幕，隨後由去年冠軍新北市汐止國小繳回冠軍盃，大會主席澎湖縣長賴峰偉擔任打擊者、澎湖縣議員胡松榮擔任投手，為今年菊島盃少棒錦標賽開球，即日起在中山、文澳、大城北、講美及縣立體育場等處球場展開競技。

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澎湖縣地主隊今年一口氣推出講美、興仁及石泉，不論是在國際賽事或是縣內四季聯賽中皆有傑出表現，冀望此次賽事中大展身手技冠群倫，其中僅有7名球員的石泉國小棒球隊，以往球隊都在一般操場草皮練習，今年暑假期間更在熱心的家長黃如義和吳庭榕號召下，家長們出錢出力，甚至已畢業的學生家長也共襄盛舉，自行為選手建制五星級的球場以供練習。

即日起展開的菊島島盃少棒賽，區分17組進行循環預賽，取34強於8月18-20日進行34強決賽。民眾可自行前往為選手加油，尤其是澎湖家鄉子弟兵，更是地主隊的希望所繫，將菊島盃少棒賽冠軍盃留在澎湖。

外垵國小舞獅隊，為菊島盃少棒錦標賽揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

參加菊島盃少棒賽五支國外勁旅，賽前先禮後兵交換禮物。（記者劉禹慶攝）

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