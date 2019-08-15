亞冠資格賽》富邦勇士無懼客場作戰 末節大反撲逆轉泰國稱王

富邦勇士在資格賽取得3連勝。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕富邦勇士今日在FIBA亞洲冠軍盃東亞資格賽，對上實力不俗的泰國曼谷高科技最多落後14分，第四節展開大反撲，以及洋將路易斯最後53秒的致勝跳投，最終以77：76取得逆轉勝，資格賽3連勝快意稱王。

曼谷高科技洋將這次資格賽登錄ABL 2018-19賽季最有價值球員196公分的亞利桑大及205公分的費爾茲。他們前兩戰對上新加坡SAFSA、印度旁遮普警察隊，共贏116分，與勇士都以2連勝取得8強門票。

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勇士面對實力不俗的對手，第二節還一度進攻大當機，落後達雙位數，第三節雖試圖反撲卻不見效果，最多落後14分，而曼谷高科技在前三節結束握有11分。勇士在末節甦醒，靠著張伯維兩顆三分球，以及賈西亞、路易斯都有所貢獻，以一波14：2開局，取得領先優勢。

張宗憲。（取自FIBA官網）

賈西亞繳出20分、12籃板，但末節卻5犯提前離場，而路易斯挹注18分，菜鳥林秉聖及張伯維都拿到12分，至於曼谷高科技全靠兩名洋將撐場面，亞利桑大進帳29分、9籃板與6助攻，費爾茲20分、15籃板，但其他無人得分上雙。

勇士球團收到FIBA通知的賽事時間為9月25日至30日，若不做更正，屆時還能看到「野獸」林志傑首披勇士戰袍出賽。

路易斯挹注18分。（取自FIBA官網）

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