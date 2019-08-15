籃球》輔大與5菲國頂級大學過招 學習「敢鬥」精神備戰新球季

吳季穎。（輔大籃球隊提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕輔仁大學男籃隊赴菲律賓與當地大學隊交手，今與菲律賓大學過招，最終48：53惜敗。賽後球員也自發性地開會檢討，期盼表現能更上層樓。

大四後衛吳季穎表示，「我給自己表現打60分，菲國後衛防守移動快，不輕易抄球，即便下手抄球，判斷都很準確，減少很多不必要的犯規，且失誤很少，這趟集訓收穫很大。」

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輔仁本週赴菲律賓與當地5支大學交手，其中包括在上學年度在菲律賓大專聯賽（UAAP）完成二連霸的雅典耀大學和聖多莫大學等一級強隊，並觀看PBA總冠軍賽。

總教練楊哲宜認為，這趟移訓希望讓球員體驗不一樣的球風，並且藉由實戰，培養可用之兵，並磨合出最佳陣容。

「敢鬥」是楊哲宜給菲律賓球隊的評價。「菲國球員很有鬥志，無懼對手身高或能力，就是勇於挑戰，打死不退。我希望球員能夠學習敢鬥的精神，勇於與比自己強的選手競爭，如此才能讓自己更進步。」

另外，楊哲宜也強調，此趟移訓不只是打球，教育也是很重要的一環。「我們希望培養選手適應團隊生活，了解籃球的真諦，養成良好的品性，同時建立球隊文化。」

大一新鮮人喬楚瑜挾著上學年度HBL最佳長人的光環，加入輔大籃球隊，教練團也對他寄予厚望。喬楚瑜認為，大學層級對抗性提升不只一個檔次，發現自己還有很多不足之處，大學應該會專職4號位（大前鋒），也跟學長曾祥鈞請益，他的攻守都是我值得學習的對象。

曾祥鈞。（輔大籃球隊提供）

喬楚瑜。（輔大籃球隊提供）

輔大總教練楊哲宜，期盼球員學習「敢鬥」的精神。（輔大籃球隊提供）

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