保加利亞公開賽》單日兩度抗中成功 莊智淵單、雙打都開紅盤

莊智淵單、雙打都開紅盤。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕38歲合庫老將莊智淵今天在2019年保加利亞桌球公開賽兩度「抗中」成功，他先和陳建安在男雙首輪克服局數0:2落後，以3:2逆轉擊退中國趙子豪／朱霖峰，挺進8強﹔晚間男單首輪再以4:2力退中國直拍橫打新秀鄭培鋒，闖進16強。

世界排名36的莊智淵，去年奧地利公開賽和今年澳洲公開賽男單首輪，兩度遭遇鄭培鋒都在打滿7局之後飲恨。

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今天莊智淵有備而來，首局雖然以9:11失守，但隨即回神，以14:12、11:9連趕兩局。鄭培鋒第4局以11:3回敬一局，但老莊從第5局起打出絕佳狀態，壓著對手打，以11:5、11:7再下兩城，拿下對戰首勝，16強將對上世界排名12的英國好手皮契福德。

從資格賽出線的陳建安，男單首輪也以4:2扳倒前南韓一哥鄭榮植，明天將和16歲的日本「怪物少年」張本智和爭奪8強門票。

世界排名58的陳建安和世界排名23的鄭榮植，過去八度交手各拿4勝，但去年卡達、德國公開賽，小安兩度栽在對手拍下。

今天再度狹路相逢，陳建安前4局打得虎虎生風，以11:6、11:5、7:11、11:9領先，第5局也保有9:7領先優勢，不料隨後連丟4分，被鄭榮植追回1局。

第9局，陳建安在9平時連下兩分，有驚無險獲勝，也中止對戰2連敗。

名列頭號種子的張本智和，首輪以直落四輕取中國朱霖峰。去年澳洲公開賽男單首輪，陳建安錯失兩記賽末點，最後戲劇性的以3:4遭張本智和逆轉，但今年日本T聯賽，小安以3:2險勝張本，明天對戰預料將是一場五五波。

陳建安明天將和日本「怪物少年」張本智和爭奪8強門票。（資料照，記者林正堃攝）

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