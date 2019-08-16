網球》謝淑薇3盤惜敗球后大坂 辛辛那提女單16強止步

謝淑薇3盤惜敗球后大坂直美。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網大滿貫暖身的辛辛那提網賽，謝淑薇再度單日二連戰，儘管女單16強歷經3盤激鬥，6：7（3：7）、7：5、2：6惜敗給回鍋的世界球后大坂直美，小薇稍事休息，接下來女雙與捷克老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）聯手出擊，挑戰4強門票。

面對本週重返球后寶座的第2種子「日本小威」大坂直美，謝淑薇智取不力敵， 開賽歷經「互破大戰」，首盤一度率先聽牌，卻遭無路可退的大坂直美強力反撲，不但回破咬上，戰線拉進搶7又拉開差距，後來居上先馳得盤。經驗豐富的小薇重整旗鼓，第2盤穩紮穩打至盤末，並掌握機會突破扳回一城；可惜決勝盤她氣力放盡，失誤偏高連丟5局陷入頹勢，終讓打法強勢的大坂直美出線，女單16強止步無緣再爆冷門。

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謝淑薇拉鋸近2個半小時逆轉不成，生涯對戰紀錄大坂直美也形成1勝4負，不過今年3月邁阿密32強她曾3盤奏捷。本週小薇辛辛那提雙線出擊，32強女雙與史崔可娃重新合體，上月才獲溫布頓大滿貫女雙冠軍的「台捷聯軍」榮膺頭號種子，首輪免戰直接晉16強，次輪初登場直落2淘汰愛沙尼亞孔塔薇特（Anett Kontaveit）／希臘莎卡瑞（Maria Sakkari）後，強碰第8種子捷克赫拉迪卡（Lucie Hradecka）／斯洛維尼亞克蕾帕（Andreja Klepac），力拚準決賽席次。

大坂直美。（美聯社）

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